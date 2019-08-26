Энергетика

Народные новостиНародные новостиРозничные цены на бензин в России выросли в июле на 0,2%

Потребительские цены на бензин в России в июле текущего года выросли на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Производители бензина в июле снизили цены на 0,8%, сообщает Росстат. Увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 29 субъектах РФ.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Росстат: в РФ зафиксировано снижение цен на бензин

Свободная Пресса01:51

Цены производителей на бензин в июле снизились на 0,8%

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин

РИА Новостивчера в 09:30

Росстат сообщил о снижении цен на бензин

Взгляд.рувчера в 10:55

Росстат зафиксировал подорожание бензина в июле на 0,2%

Коммерсантъвчера в 11:37

Росстат зарегистрировал снижение цен производителей на бензин

Комсомольская правдавчера в 15:39

Розничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%

ТАССвчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика

В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 вчера в 05:10
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

Газета.Ru 01:57
Общество

Депутат из Ленобласти попросил Покраса Лампаса украсить Сланцы

Депутат из Ленобласти Владимир Петров обратился к художнику-каллиграфисту Покрасу Лампасу с предложением создать «интересный и актуальный памятник современного искусства» в городе Сланцы.
Полит.ру 00:38
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети распространилось видео схода селя на дорогу во Владивостоке.
РЕН ТВ вчера в 20:18
Наука

Новый полимер может самоуничтожаться по команде

Исследователи синтезировали новый прочный полимер, который начинает быстро разрушаться только после запуска внутреннего механизма самоуничтожения или под действием солнечного света.
BitCryptoNews вчера в 08:55
Происшествия

На Камчатке офицер утонул во время преследования браконьера

В Камчатском крае военнослужащий погиб в ходе операции по задержанию браконьеров на реке Карага.
Российская газета 03:17
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Известия вчера в 15:39
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия вчера в 11:59
Музыка

Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Происшествия

Стали известны имена карателей из Жестяной Горки

В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Экономика

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Гаджеты

Google анонсировал обновление Android на смартфонах

3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня вчера в 10:13
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Технологии

Система распознавания лиц появится в аэропортах России

Компании-разработчики сообщили, что ведут переговоры с российскими аэропортами о внедрении алгоритмов распознавания лиц.
Экономика сегодня 01:44
Политика

Дискриминация украинцев в Польше: частные случаи или системное явление

Если соотечественники ресторатора разделились на сочувствующих ему и осуждающих его слова, то украинцы однозначно расценили произошедшее как факт дискриминации.
News.ru вчера в 10:51
Армия и оружие

Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Российская газета 00:07
Авто

Автомобили Lada стали самыми популярными на Украине

Как выяснило издание Autoconsulting, за эти годы было реализовано около одного миллиона авто Lada.
Свободная Пресса 02:54
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Авто

«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков

В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Экономика

Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес

В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб. Суть сделки Основатели "Долины овощей" намерены выкупить мажоритарную долю "Теплиц регионов" с целью "стратегического управления" — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин.
РБК 01:18
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Авто

Тюнеры Wheelsandmore превратили Bentley Continental GT в «убийцу» Porsche

Специалисты Wheelsandmore поставили своей целью превратить Continental GT в «убийцу» Porsche на прямой в плане скоростных характеристик.
Тарантас Ньюс 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное