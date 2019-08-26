Энергетика
ТАССРозничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%
Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июле 2018 года - в 1,9 раза). В июле увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 29 субъектах России.
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Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Известия вчера в 10:32
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика
Handelsblatt: санкции против «Северного потока - 2» грозят ущербом США
Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока - 2", могут нанести серьезный ущерб для США.
Газета.Ru вчера в 23:05
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Экономика
Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег
Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия вчера в 06:26
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Политика
Союз журналистов Забайкалья осудил давление на «Чита.Ру» после расследований о выборах
Союз журналистов Забайкальского края призывает краевую избирательную комиссию, правоохранительные и контролирующие органы, штабы кандидатов взвешенно подойти к данной ситуации, соблюдать закон РФ «О СМИ», отказаться от любых форм давления на редакцию, не требовать у СМИ предоставления избыточных сведений, лежащих за рамками правового поля.
Чита.Ру 25 августа в 23:42
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ 25 августа в 21:11
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру вчера в 15:15
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
Количество отравившихся в ресторанах Якутска достигло 45 человек
Московский Комсомолец вчера в 22:35
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Музыка
Светлана Лобода умоляла Крутого избавить ее от исполнения песни Пугачевой
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин высказался об избраннице сына Валерии
Муж певицы Валерии - Иосиф Пригожин высказался публично об избраннице сына любимой супруги.
Bimru.ru вчера в 23:19
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 22:05
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы вчера в 06:03
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол
ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Евро-футбол.ру вчера в 15:16
Наука
Ученые раскрыли рецепт гигантских мыльных пузырей
Оказалось, что гидрофильные полимеры с длинными молекулами являются основным элементом жидкости, который дает возможность делать большие мыльные пузыри.
Мойка78 вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины
Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.
Вести.Ru вчера в 23:45