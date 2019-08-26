Энергетика

ТАССТАССРозничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%

Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июле 2018 года - в 1,9 раза). В июле увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 29 субъектах России.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Цены производителей на бензин в июле в РФ снизились на 0,8%

ПРАЙМвчера в 09:08

Росстат зафиксировал подорожание бензина в июле на 0,2%

Коммерсантъвчера в 11:37

Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%

Российская газетавчера в 10:18

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин

РИА Новостивчера в 09:30

Бензин в России в июле подорожал на 0,2%

REGNUMвчера в 09:13

Цены производителей на бензин в июле снизились на 0,8%

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Розничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%

ТАССвчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Известия вчера в 10:32
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Handelsblatt: санкции против «Северного потока - 2» грозят ущербом США

Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока - 2", могут нанести серьезный ущерб для США.
Газета.Ru вчера в 23:05
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Экономика

Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия вчера в 06:26
Кино

«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века

Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

RT на русском вчера в 13:49
Экономика

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Политика

Союз журналистов Забайкалья осудил давление на «Чита.Ру» после расследований о выборах

Союз журналистов Забайкальского края призывает краевую избирательную комиссию, правоохранительные и контролирующие органы, штабы кандидатов взвешенно подойти к данной ситуации, соблюдать закон РФ «О СМИ», отказаться от любых форм давления на редакцию, не требовать у СМИ предоставления избыточных сведений, лежащих за рамками правового поля.
Чита.Ру 25 августа в 23:42
Политика

Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ 25 августа в 21:11
Киберспорт

Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса

На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру вчера в 15:15
Космос

«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия

Количество отравившихся в ресторанах Якутска достигло 45 человек

Московский Комсомолец вчера в 22:35
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Музыка

Светлана Лобода умоляла Крутого избавить ее от исполнения песни Пугачевой

Московский Комсомолец вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин высказался об избраннице сына Валерии

Муж певицы Валерии - Иосиф Пригожин высказался публично об избраннице сына любимой супруги.
Bimru.ru вчера в 23:19
Общество

Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 22:05
Здоровье

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы вчера в 06:03
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол

ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»

ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Евро-футбол.ру вчера в 15:16
Наука

Ученые раскрыли рецепт гигантских мыльных пузырей

Оказалось, что гидрофильные полимеры с длинными молекулами являются основным элементом жидкости, который дает возможность делать большие мыльные пузыри.
Мойка78 вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки

Вести.Ru вчера в 08:59
Общество

На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины

Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.
Вести.Ru вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное