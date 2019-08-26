Энергетика
ТАССРозничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%
Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июле 2018 года - в 1,9 раза). В июле увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 29 субъектах России.
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Транспорт
Медведев признал низким качество региональных дорог в РФ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание региональных властей на качество дорог.
Народные новости 05:57
Политика
Зеленский выбрал премьера Украины, сообщают СМИ
Газета.Ru 07:46
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57
Главы двух стран поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.
ТАСС 06:43
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Лукашенко примет советника Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru 06:55
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали новый российский скафандр «Сокол-М»
Новый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" впервые представлен общественности на авиакосмическом салоне МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно переосмыслить свои отношения с Москвой, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
РБК 07:19
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
Начался второй этап поставки С-400 в Турцию
Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
Lenta.ru вчера в 16:26
Кино
Вышел трейлер драмы «Бледная синяя точка» с Натали Портман
Культуромания 02:37
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Ореанда-Новости 24 августа в 05:31
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Газета.Ru 07:17
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов
Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.
Megaobzor.com 04:30
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57