Энергетика

Розничные цены на бензин в РФ за неделю выросли на 11 копеекПРАЙМ 14 июня в 09:03

Средняя розничная цена на бензин в России с 3 по 9 июня выросла на 11 копеек и составила 44,38 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на 1 копейку — до 46,05 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеек

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