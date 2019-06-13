Энергетика
Розничные цены на бензин в РФ за неделю выросли на 11 копеекПРАЙМ вчера в 09:03
Средняя розничная цена на бензин в России с 3 по 9 июня выросла на 11 копеек и составила 44,38 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на 1 копейку — до 46,05 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:40, Вашингтон
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