Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих. Православные во всем мире сегодня готовятся встретить один из главных праздников — Рождество.

Религия Религия В Севастополе людей не пускают в храм на рождественскую службу

Религия Религия В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке собор Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке христианский собор открыт сегодня в торжественной обстановке в новой административной столице Египта.

Религия Религия Губернатор Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с Рождеством В рождественскую ночь губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в торжественной литургии, которая прошла в Покровском соборе Владивостока.

Религия Религия Для православных христиан сегодня наступил Рождественский сочельник Утром во всех православных храмах состоялась служба. Верующие воздерживаются от пищи "до первой звезды".

Религия Религия В канун Рождества в Татарстане храмы проверили на пожаробезопасность

Религия Религия В Пензе дороги к храмам будут очищены от снега В Пензе мэр Виктор Кувайцев распорядился привести в порядок все подъездные пути к храмам перед Рождеством Христовым.

Религия Религия Пензенский губернатор обратился к землякам по случаю Рождества Губернатор Пензенской считает, что, только опираясь на такие вечные духовные ценности, удастся сохранить гражданский мир и общественное согласие, укрепить взаимопонимание между народами, воспитать достойное молодое поколение, упрочить могущество и славу России.

Религия Религия Эксперт: «Вселенский патриарх» обслуживает чужие политические интересы Предоставление Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии украинской раскольнической церкви является следствием обслуживания "вселенским патриархатом" чужих политических интересов, рассказал "Российской газете" доктор исторических наук, преподаватель международных отношений и геополитики в Афинском национальном университете Илиас Илиопулос.

Религия Религия В Рождество в Рязани изменят движение общественного транспорта

Религия Религия Священнослужитель рассказал об отношении церкви к святочным гаданиям Не случайно гадание считается грехом еще с ветхозаветных времен.

Религия Религия Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением Господним Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье поздравила паству Армянской Апостольской церкви с Рождеством Христовым и Крещением Господним, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Религия Религия Православные верующие готовятся встретить Рождество Христово

Религия Религия Строительство иордани началось на заливе Якоби в Иркутске Строительство иордани к празднику Крещения началось на заливе Якоби в Иркутске, сообщалось 5 января на сайте издания «Комсомольская правда – Иркутск».

Религия Религия В ивановских храмах украсили Рождественские елки