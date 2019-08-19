Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата. Речь идет о Москве, где прирост рождаемости за год составил 5,9%, и о Республике Карачаево-Черкесия, где количество родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении.

Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

Политика Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.

Экономика Реальные доходы россиян снова упали В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Космос Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Наука Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.

Экономика Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Госдеп осудил обстрел турецкой колонны в Сирии В Государственном департаменте США осудили атаку на турецкую военную колонну в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада прекратить огонь и вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Футбол Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).

Экономика Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.

Происшествия Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.

Происшествия ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.

Политика Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Политика Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».

Происшествия Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.

Происшествия Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне в Турции Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне на турецком курорте.

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Здоровье Врачи назвали простые способы предотвратить заболевания сердца Врачи озвучили простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.

Технологии На севере Китая запущен проект облачного распознавания отпечатков голоса Проект распознавания отпечатка голоса при помощи облачных вычислений был запущен в городе Уланчаб во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Путешествия Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.