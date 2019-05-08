Экономика
Рождаемость в начале года выросла только в трёх регионах РоссииГоворит Москва вчера в 11:22
По данным Росстата, рождаемость по итогам первого квартала этого года по сравнению с прошлым в целом по стране сократилась на 9 процентов.
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Голикова призвала регионы разработать дополнительные меры по повышению рождаемости
Парламентская газетавчера в 09:31
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Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Общество
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Зидану нужен Хакими, «Реал» вернет игрока
Как сообщает AS, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
Обновлено в 00:29
Транспорт
Станция метро «Площадь Восстания» закрыта на вход и выход
В четверг утром закрылась на вход и выход станция «Площадь Восстания».
Обновлено в 01:55
Политика
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Обновлено 07 мая в 04:58
Армия и оружие
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В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
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В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
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Обновлено вчера в 16:26
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Франция и Китай выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном
Париж и Пекин выступают за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и его полное исполнение.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, ставший автором дубля во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), заключит новое соглашение с клубом, сообщает The Independent.
Обновлено в 01:33
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
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Обновлено в 02:26
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Intel готовит чипсеты 400-й серии для будущих 14-нм процессоров Comet Lake
Судя по имеющимся данным, чипсеты для будущих процессоров Comet Lake (CML) компания Intel объединит в новой 400-й серии.
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Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Технологии
Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp
Компания Facebook разрабатывает платежный сервис в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
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Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59