Экономика

Рождаемость в начале года выросла только в трёх регионах РоссииГоворит Москва вчера в 11:22

По данным Росстата, рождаемость по итогам первого квартала этого года по сравнению с прошлым в целом по стране сократилась на 9 процентов.
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Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

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Рождаемость в начале года выросла только в трёх регионах России

Говорит Москвавчера в 11:22
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В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
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Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
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Как сообщает AS, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
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В четверг утром закрылась на вход и выход станция «Площадь Восстания».
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Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
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Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
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В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
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Франция и Китай выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Париж и Пекин выступают за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и его полное исполнение.
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Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, ставший автором дубля во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), заключит новое соглашение с клубом, сообщает The Independent.
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Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
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Известный актёр Стивен Сигал прибыл на Красную площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Intel готовит чипсеты 400-й серии для будущих 14-нм процессоров Comet Lake

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При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

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Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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