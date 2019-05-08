Рождаемость в начале года выросла только в трёх регионах РоссииГоворит Москва вчера в 11:22

По данным Росстата, рождаемость по итогам первого квартала этого года по сравнению с прошлым в целом по стране сократилась на 9 процентов.

Рождаемость в начале года выросла только в трёх регионах России

Политика В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".

Политика Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.

Технологии Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.

Наука В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.

Общество Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Хоккей «Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли "Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".

Политика Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Общество В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»

Футбол Зидану нужен Хакими, «Реал» вернет игрока Как сообщает AS, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.

Политика Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Политика Франция и Китай выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном Париж и Пекин выступают за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и его полное исполнение.

Происшествия Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.

Футбол «Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, ставший автором дубля во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), заключит новое соглашение с клубом, сообщает The Independent.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.

Общество Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве Известный актёр Стивен Сигал прибыл на Красную площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гаджеты Intel готовит чипсеты 400-й серии для будущих 14-нм процессоров Comet Lake Судя по имеющимся данным, чипсеты для будущих процессоров Comet Lake (CML) компания Intel объединит в новой 400-й серии.

Происшествия При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.

Технологии Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp Компания Facebook разрабатывает платежный сервис в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.

Политика Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.