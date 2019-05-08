Экономика

Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах РоссииРБК 10:19

Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь идет о Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

РБК10:19

Рождаемость в начале года выросла только в трёх регионах России

Говорит Москва11:22

Рождаемость в Москве выросла с начала года

News.ru10:06

Голикова назвала регионы с растущей рождаемостью

Rambler News Service09:55

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

РИА Новости09:51

Голикова призвала регионы разработать дополнительные меры по повышению рождаемости

Парламентская газета09:31

Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Life.ru10:15
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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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