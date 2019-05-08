Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах РоссииРБК 10:19
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь идет о Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голикова призвала регионы разработать дополнительные меры по повышению рождаемости
Парламентская газета09:31
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Космос
Началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны
В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.
Обновлено в 18:42
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Кино
HBO убрал кофейный стаканчик из последней серии «Игры престолов»
«Игра престолов» и стаканчик из Starbucks: 6 мая вышел четвертый эпизод восьмого, финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Россельхознадзор продолжает вводить запреты в отношении Белоруссии
Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора России (Россельхознадзор) с 8 мая вводит временные ограничения на поставки мясной продукции четырех белорусских предприятий.
Обновлено в 09:22
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Космос
Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли
Стало известно, что Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет дополнена новыми аппаратами уже в текущем году.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено в 12:46
Кино
Сталлоне представит новый фильм про Рэмбо в Каннах
Американский актер Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-ой Каннский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Рэмбо V: Последняя кровь".
Обновлено в 17:12
Общество
Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо
Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Политика
Трамп на год продлил санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также санкции против республики.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
Обновлено в 07:29
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00