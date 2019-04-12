Экономика

Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%Интерфакс 04:14

Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рождаемость в России снизилась больше чем на 5%

Московский Комсомолец05:08

В России продолжает падать рождаемость

Газета.Ru04:47

Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%

Интерфакс04:14

Топилин рассказал о положительных изменениях в демографии

News.ru04:18

Топилин: рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году

ТАСС03:59

Топилин заявил о замедлении темпов снижения рождаемости в России

РИА Новости03:48

Рождаемость в России за прошлый год упала почти на 5,5%

Говорит Москва04:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Обновлено в 02:15
Происшествия

Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Футбол

Тони Кроос намерен покинуть «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом

Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Здоровье

Специалисты составили список ранних симптомов рака

Эксперты относят это к одному из ранних симптомов онкологического заболевания или лейкемии, которые люди нередко игнорируют.
Обновлено вчера в 00:27
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»

В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Транспорт

Главгосэкспертиза одобрила проект по подготовке двух участков ВСМ

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на проведение 7 и 8 этапов работ по возведения высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Казань».
Обновлено в 04:15
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Политика

Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь, сообщается на сайте президента.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи вывела в свет 36-летнего французского бойфренда

В 2017 году поклонники заподозрили Беллуччи в новом романе, и уже через год она перестала скрывать своего молодого бойфренда.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Обновлено в 05:07
Происшествия

Абызов отверг обвинения в незаконных сделках во время госслужбы

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов отверг предъявленные обвинения в заключении сделок с собственными активами во время государственной службы, так как средства были переведены в доверительное управление, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Обновлено в 04:50
Общество

Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин наградил премьера Индии высшей государственной наградой РФ

Обновлено в 04:25
Политика

Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Железнодорожники восстановили движение на Ярославском направлении

Участок Мытищи - Москва Ярославского направления Московской железной дороги восстановлен.
Обновлено в 04:10
Спорт

Обладатель мирового рекорда в суперспринте бросил вызов Клебо

Обновлено в 04:58
Политика

В Минобороны Украины проверят, не уклонялся ли Зеленский от армии

Министерство обороны Украины проверит информацию о возможном уклонении от армии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщило 12 апреля информационное агентство «Украинская правда».
Обновлено в 05:20
Экономика

Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Обновлено в 03:59
Общество

ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости

Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное