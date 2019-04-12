Экономика
Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%Интерфакс 04:14
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Обновлено в 02:15
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Футбол
Тони Кроос намерен покинуть «Реал»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Специалисты составили список ранних симптомов рака
Эксперты относят это к одному из ранних симптомов онкологического заболевания или лейкемии, которые люди нередко игнорируют.
Обновлено вчера в 00:27
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»
В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Транспорт
Главгосэкспертиза одобрила проект по подготовке двух участков ВСМ
Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на проведение 7 и 8 этапов работ по возведения высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Казань».
Обновлено в 04:15
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь, сообщается на сайте президента.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи вывела в свет 36-летнего французского бойфренда
В 2017 году поклонники заподозрили Беллуччи в новом романе, и уже через год она перестала скрывать своего молодого бойфренда.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:07
Происшествия
Абызов отверг обвинения в незаконных сделках во время госслужбы
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов отверг предъявленные обвинения в заключении сделок с собственными активами во время государственной службы, так как средства были переведены в доверительное управление, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Обновлено в 04:50
Общество
Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
Политика
Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Железнодорожники восстановили движение на Ярославском направлении
Участок Мытищи - Москва Ярославского направления Московской железной дороги восстановлен.
Обновлено в 04:10
Спорт
Обладатель мирового рекорда в суперспринте бросил вызов Клебо
Обновлено в 04:58
Политика
В Минобороны Украины проверят, не уклонялся ли Зеленский от армии
Министерство обороны Украины проверит информацию о возможном уклонении от армии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщило 12 апреля информационное агентство «Украинская правда».
Обновлено в 05:20
Экономика
Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Обновлено в 03:59
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52