Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%Интерфакс 04:14

Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%

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