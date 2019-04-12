В России продолжает падать рождаемостьГазета.Ru 04:47

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в прошлом году рождаемость в России снизилась на 5,4% по сравнению с 2017 годом, сообщает ТАСС. По его словам, в 2018-м в России родились 1,604 миллионов человек, что на 90 тысяч человек меньше, чем в позапрошлом году.

Политика Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.

Политика Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".

Политика В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.

Политика На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск «После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на Кубани В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.

Авто «АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.

Спорт Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.

Происшествия В Самаре члена Либертарианской партии госпитализировали с сотрясением мозга после допроса в ФСБ В Самаре фотограф и член Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ.

Происшествия Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Авто Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.

Общество Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Футбол Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.

Происшествия В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

Политика Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.

Экономика Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Политика «Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу» В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».

Здоровье Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.

Политика Порошенко пообещал «не прекращать борьбу» с «Северным потоком — 2» Украинский лидер Пётр Порошенко на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине заявил, что не прекратит бороться со строительством «Северного потока — 2».

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.