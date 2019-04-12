Экономика
В России продолжает падать рождаемостьГазета.Ru 04:47
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в прошлом году рождаемость в России снизилась на 5,4% по сравнению с 2017 годом, сообщает ТАСС. По его словам, в 2018-м в России родились 1,604 миллионов человек, что на 90 тысяч человек меньше, чем в позапрошлом году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
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Происшествия
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«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу
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Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.
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В Самаре фотограф и член Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки
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Авто
Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana
Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
Обновлено в 04:10
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
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Авто
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Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
Обновлено в 07:25
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
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В Коми вор-сладкоежка украл из магазина 11 тортов
Вор-сладкоежка написал явку с повинной и вернул семь тортов.
Обновлено в 09:09
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Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт
Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
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Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
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В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».
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Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
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Порошенко пообещал «не прекращать борьбу» с «Северным потоком — 2»
Украинский лидер Пётр Порошенко на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине заявил, что не прекратит бороться со строительством «Северного потока — 2».
Обновлено в 09:17
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество
Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу
По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
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