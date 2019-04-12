Экономика
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%Аргументы и Факты 05:46
Рождаемость в России в 2018 году упала более чем на 5%, передает Интерфакс сообщение министра труда и соцзащиты Максима Топилина. На заседании коллегии Минтруда в пятницу, 12 апреля, министр огласил итоги 2018 года, подведенные Росстатом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Общество
Штраф за превышение скорости вырастет сразу в 6 раз
В настоящий момент за превышение скорости полагается штраф размером в 500 рублей.
Обновлено вчера в 05:33
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Хоккей
Александр Крылов: «С точки зрения организации у ЦСКА самая поставленная игра в лиге»
Первый матч серии финала Кубка Гагарина состоится в Москве 13 апреля на «ЦСКА Арене».
Обновлено в 08:27
Футбол
Букмекеры: 53% ставок сделано на победу Крыльев Советов над Рубином
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Крыльев Советов – 53% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 20% ставок, а на победу Рубина принято 27% ставок.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
В России планируют запретить полиэтиленовые пакеты
Ввести полный запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 года предложили в Госдуме.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
В Ливии заявили о возможной приостановке добычи нефти
В начале апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об угрозе остановки добычи нефти и газа из-за обострения конфликта в стране, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Экономика
В Минздраве отказались признавать маленькие зарплаты врачей
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что в трети больниц на Урале зарплаты врачей и другого медицинского персонала ниже средних по региону.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Обновлено в 08:03
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Кадыров объяснил, почему Чечне нужно простить долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что населению республики все-таки простят долги за газ.
Обновлено в 04:59
Политика
ПАСЕ призвала РФ сформировать делегацию и заплатить взнос
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента, когда Россия покинула зал заседаний, призвала Москву сформировать делегацию и оплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:29
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56