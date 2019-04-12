Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%Аргументы и Факты 05:46

Рождаемость в России в 2018 году упала более чем на 5%, передает Интерфакс сообщение министра труда и соцзащиты Максима Топилина. На заседании коллегии Минтруда в пятницу, 12 апреля, министр огласил итоги 2018 года, подведенные Росстатом.

Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%

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