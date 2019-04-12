Экономика
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%Аргументы и Факты 05:46
Рождаемость в России в 2018 году упала более чем на 5%, передает Интерфакс сообщение министра труда и соцзащиты Максима Топилина. На заседании коллегии Минтруда в пятницу, 12 апреля, министр огласил итоги 2018 года, подведенные Росстатом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия
В Тюмени идёт контртеррористическая операция
В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова: зубы можно чистить золой с морской водой
ДОСЬЕ Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на Дону.
Обновлено в 12:06
Экономика
Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторов
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев снова стал лидером по доходам среди членов Совета Федерации по итогам 2018 года, заработав около 2,35 млрд рублей.
Обновлено в 12:07
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Музыка
Рэпер ST рассказал, почему Шнуров распустил «Ленинград»
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Авто
Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов
В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено в 08:49
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие
Сообщение об обрушении плиты перекрытия на верхнем техническом этаже в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске, поступило в пятницу в "Центр обработки вызовов 112".
Обновлено в 13:02
Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:33
Политика
Путин в День космонавтики посетил «Энергомаш»
В России и во всём мире в пятницу отмечают День космонавтики.
Обновлено в 07:55
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Кино
Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»
Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48