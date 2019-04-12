Экономика
Рождаемость в России упала на 5 процентов в 2018 годуСвободная Пресса 04:48
Рождаемость в России по итогам 2018 года снизилась на 5,4 процента и составила 1,604 миллиона детей. Об этом на заседании заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, данная тенденция неприятная и Минтруд будет предпринимать все усилия, чтобы изменить ситуацию.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество
Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
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В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
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Обновлено в 12:12
Политика
Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.
Обновлено в 11:39
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
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Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Политика
У Киева есть план «Б» на случай прекращения транзита газа — Гройсман
У Киева есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям по поводу транзита газа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта
Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Кино
Иэн Глен сыграет пожилого Бэтмена
В "Титанах" Иэн сыграет пожилого Брюса Уэйна, так что неизвестно, доведется ли ему примерить знаменитый костюм Бэтмена.
Обновлено в 07:29
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
«Газпром» освободил Кирилла Селезнева от должностей гендиректора «Газпром Межрегионгаза» и начальника департамента 314 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов – «Ведомости») в связи с окончанием контракта, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:03
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами
Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту.
Обновлено в 13:06
Футбол
Тульский «Арсенал» продлил контракт с вратарем Левашовым
Обновлено в 05:38
Политика
В США призвали пересмотреть отношения с Россией
Специалисты рекомендовали Вашингтону пересмотреть неблагополучную политику в отношении России, также они считают, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны пописать совместную декларацию, подтверждающую, что в ядерной войне не может быть победителя и что такое противостояние не должно начаться.
Обновлено в 04:00
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Общество
Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия
Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Политика
Трамп хотел назначить свою дочь главой Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью журналу Atlantic, что размышлял над тем, чтобы назначить свою дочь Иванку на должность президента Всемирного банка или послом в ООН.
Обновлено в 10:35
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Здоровье
Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52