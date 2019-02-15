Розетти: очень доволен тем, как был реализован VAR в Лиге чемпионовЧемпионат 03:41

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти рассказал о работе системы видеопомощи арбитров (VAR) в первых четырёх матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. В этих играх система была использована впервые.

Розетти: очень доволен тем, как был реализован VAR в Лиге чемпионов

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