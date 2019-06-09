Футбол
Роуз хочет покинуть «Тоттенхэм»Газета.Ru вчера в 15:28
Защитник английского "Тоттенхэма" Дэнни Роуз признался, что хочет уйти из стана "шпор".
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Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает агентство ANI.
Обновлено в 02:22
Футбол
Рамос: «Азар - хороший вариант для усиления „Реала“»
Хороший вариант, чтобы усилить "Реал", - передает слова испанца Goal.com. Контракт Азара рассчитан на 5 лет.
Обновлено в 02:47
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Ульяновске утонули двое египтян
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Япония задержала китайское судно
Китайское рыболовецкое судно было задержано в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска
Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено 08 июня в 16:07
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Экономика
Почти 2,5 млн москвичей заняты в малом и среднем бизнесе
Малый и средний бизнес в столице обеспечивает работой почти 2,5 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова
Обновлено 08 июня в 15:19
Транспорт
Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП
Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Политика
МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств
Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.
Обновлено в 00:37
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире
Обновлено вчера в 23:39