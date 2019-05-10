Футбол
Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про „Тоттенхэм“»Sport24.ru 00:58
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз обратился к легендарному игроку Руду Гуллиту, который после первого полуфинального матча «шпор» с «Аяксом» подверг критике команду.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
Как выбрать докторскую колбасу? 5 советов от сотрудников Госалкогольинспекции РТ
Колбаса докторская относится к колбасам высшего сорта, то есть в составе должна быть говядина высшего сорта, нежирная свинина — эти компоненты в совокупности дают качество продукта.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко
Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:06
Баскетбол
«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии
В шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 119:108.
Обновлено в 01:12
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Футбол
Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Кокорин и Мамаев доставлены в суд на оглашение приговора
Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. (Александр Рогулев) Суд Кокорина и Мамаева: сегодня - приговор.
Обновлено 08 мая в 02:40
Общество
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков.
Обновлено в 03:22
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Футбол
Милнер расплакался после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов
Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер расплакался по окончании ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», в котором его команда победила со счётом 4:0 и вышла в финал турнира.
Обновлено 07 мая в 18:42
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue представлен в кузове кабриолет
Талантливый дизайнер из Венгрии X-Tomi представляет мир, в котором у южнокорейского производителя есть двухдверный кабриолет, в основу которого лег кроссовер Venue.
Обновлено вчера в 07:30
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Украина поддержала инициативу немецких депутатов по Донбассу
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев поддерживает новую инициативу депутатов Бундестага, по активизации мирного процесса в Донбассе.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Музыка
Александр Панайотов: Лазареву на Евровидении будет сложно!
Певец Александр Панайотов готовится к юбилею – вскоре ему стукнет 35 лет.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности
Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено вчера в 05:30
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено вчера в 17:47
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Технологии
Гранит науки: Ученые нашли объяснение загадочной сохранности оружия терракотовой армии
Всемирно известная терракотовая армия в китайском городе Сиане состоит из тысяч керамических фигур воинов и лошадей в натуральную величину, которые размещены в трех больших ямах в мавзолее первого китайского императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай и правившего им с 259 по 210 годы до нашей эры.
Обновлено в 03:27