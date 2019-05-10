Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про „Тоттенхэм“»Sport24.ru 00:58

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз обратился к легендарному игроку Руду Гуллиту, который после первого полуфинального матча «шпорс» с «Аяксом» подверг критике команду.

Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про „Тоттенхэм“»

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