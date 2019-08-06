Возможная война с Ираном была бы "матерью" всех войн, заявил президент страны Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также отметил, что мир с Ираном - "мать" любого мира.

Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью» всех войн

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