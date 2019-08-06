Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»Новые Ведомости 03:36
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн». Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство РИА Новости. По словам иранского лидера, Тегеран намерен добиваться мира и настроен на проведение переговоров.
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Армия и оружие
Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Политика
В «Слуге народа» назвали «идеального премьера» для Зеленского
Депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что лучшим кандидатом на пост премьер-министра Украины является глава офиса украинского президента Андрей Богдан.
Обновлено в 05:03
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни
Обновлено в 01:58
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Здоровье
Дон стал вторым в ЮФО по числу зараженных ВИЧ-инфекцией
Ростовская область по итогам 2018 года стала вторым регионом Южного федерального округа по числу людей, зараженных ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы
По данным ведомства, сообщение о массовой гибели рыбы поступило спасателям 6 августа, после этого на место выехали сотрудники 14-го отряда федеральной противопожарной службы по РБ, которые подтвердили информацию.
Обновлено в 05:55
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом
Как пишет «Страна.ua», Дубинский заявил, что для окончания боевых действий в Донбассе, Украина должна для себя решить: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» путем построения на границе стены.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Политика
Озвучены темы переговоров Зеленского с Эрдоганом
Напомним, накануне сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
США и Украина подписали меморандум по поиску пленных и погибших
«Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнёрами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих», — сказано в сообщении.
Обновлено в 01:51
Экономика
Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии
Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54