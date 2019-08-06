Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн». Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство РИА Новости. По словам иранского лидера, Тегеран намерен добиваться мира и настроен на проведение переговоров.

Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»

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