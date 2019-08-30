Музыка
RuNews24.ruРоттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая.
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Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru вчера в 07:33
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Происшествия
В Москве при странных обстоятельствах погиб 14-летний подросток
В обстоятельствах странной гибели 14-летнего подростка на северо-востоке Москвы разбираются московские правоохранители.
Московский Комсомолец 14:17
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Футбол
Миральяс стал игроком «Антверпена»
Бельгийский форвард Кевин Миральяс перешел в немецкий "Антверпен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 12:58
Происшествия
В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2
Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:58
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
RT на русском 11:10
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Автоспорт
Квят: сегодня трасса не подходила нашей машине
Чемпионат 13:10
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Официально об этом будет объявлено в сентябре.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика
В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа
Ранее 30 августа информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что обмен удерживаемыми в России и на Украине лицами начнется через некоторое время, после оформления всех необходимых документов.
Интерфакс 05:01
Политика
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.
РИА Новости 14:32
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью.
Lenta.ru 11:22
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru 09:23
Спорт
Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
Sport24.ru 08:40