Музыка

RuNews24.ruRuNews24.ruРоттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая.
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Названо место проведения «Евровидения-2020»

Газета.Ru11:18

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме

РИА Новости07:59

Назван город проведения «Евровидения» в 2020 году

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Организаторы назвали место проведения «Евровидения-2020»

РБК06:36

Стало известно место проведения следующего «Евровидения»

Lenta.ru07:05

Евровидение-2020 пройдёт в Роттердаме

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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
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