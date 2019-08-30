Музыка
RuNews24.ruРоттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Театры
Нового режиссера назначили в Музтеатре Ростова
Главным режиссером Ростовского государственного музыкального театра назначен Павел Сорокин. Руководить театром он начнет уже с этого сезона.
Privet-Rostov.ru 10:34
Общество
«Король Лев» стал самым кассовым фильмом 2019 года в России
Сборы ремейка мультфильма Disney «Король Лев» составили более 2,55 млрд руб. в России, говорится в сообщении Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Коммерсантъ 11:34
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 11:47
Политика
Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Политика
В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124
Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан».
РБК 11:25
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Происшествия
19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне
В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.
Газета.Ru 05:47
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Общество
Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу
Три санитарки уволены из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области после истории с пациентом, оставленным на полу во время санобработки помещения, сообщает правительство региона.
РИА Новости 10:01
Происшествия
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
CarsWeek.ru вчера в 12:13
Политика
На югоосетино-грузинской границе началась «гуманитарная операция»
Гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис) начала Погранслужба КГБ Южной Осетии.
Вести.Ru 11:13
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Наука
Искусственно выращенный мини-мозг проявил нейронную активность
Портал Поиск 07:33
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Футбол
Азар признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы
Азар в прошлом сезоне вышел на поле в восьми встречах Лиги Европы, забил за «Челси» два мяча и отдал две результативные передачи.
Bookmaker-ratings.ru 07:55
Происшествия
Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
Интерфакс 11:36
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48