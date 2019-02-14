«Ротор» вышел в финал Кубка в ФНЛВолгоградская правда 13:45

В полуфинале волгоградские футболисты переиграли в серии пенальти ярославский «Шинник». Решающий мяч провел новичок клуба Евгений Макеев. Теперь, впервые в истории, «Ротор» сыграет в финале турнира.

«Ротор» вышел в финал Кубка в ФНЛ

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