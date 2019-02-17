«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв по пенальти «Шинник»РИА Новости 13:34

Футболисты волгоградского "Ротора" вышли в финал проходящего на Кипре Кубка ФНЛ, обыграв в полуфинале в серии пенальти ярославский "Шинник".

«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв по пенальти «Шинник»

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