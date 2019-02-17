Футбол

«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв по пенальти «Шинник»РИА Новости 13:34

Футболисты волгоградского "Ротора" вышли в финал проходящего на Кипре Кубка ФНЛ, обыграв в полуфинале в серии пенальти ярославский "Шинник".
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«Ротор» вышел в финал турнира на Кипре

Спорт-Экспресс14:10

«Ротор» по пенальти победил «Шинник» и вышел в финал Кубка ФНЛ

Sport24.ru13:39

«Ротор» - первый финалист Кубка ФНЛ благодаря победе над «Шинником» по пенальти

Евро-футбол.ру13:25

«Ротор» в серии пенальти обыграл «Шинник» и стал финалистом Кубка ФНЛ

Матч ТВ13:29

«Шинник» проиграл «Ротору» в серии пенальти в 1/2 финала Кубка ФНЛ

Ярославский регион. Северный край13:23

«Шинник» не смог пробиться в финал Кубка ФНЛ

Спорт7613:21

«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв по пенальти «Шинник»

РИА Новости13:34
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Политика

СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Политика

Посольство прокомментировало сообщения об ухудшении здоровья Скрипаля

Посольство России в Лондоне прокомментировало сообщения СМИ об ухудшении здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 18:46
Спорт

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Обновлено в 12:27
Происшествия

В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:38
Политика

Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры

«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Общество

Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

Осенью 2017 года сообщалось, что Винера приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за отправку интимных фото 15-летней девушке.
Обновлено в 17:46
Экономика

PDVSA опровергла сообщения о заморозке ее счетов в Газпромбанке

Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.
Обновлено в 17:12
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева

Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств.
Обновлено в 16:22
Политика

Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за скандала с Нетаньяху

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве" поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Общество

Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ

По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса".
Обновлено в 17:19
Политика

В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Здоровье

Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе

Обновлено в 17:19
Экономика

Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства

Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов.
Обновлено в 18:04
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Политика

Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Происшествия

«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за смерти Салы

Руководство «Кардиффа» намерено обратиться в суд из гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым на борту потерпел крушение над Ла-Маншем.
Обновлено в 18:36
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика

Орешкин заявил, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире «Россия 1» пообещал повесить портрет экс-министра Алексея Улюкаева в новом здании министерства.
Обновлено в 10:50
Общество

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Политика

Германия откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit

Как пишет The Financial Times со ссылкой на текст официального уведомления, в Германии сомневаются, сможет ли Великобритания поддерживать сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности на текущем уровне после того, как покинет объединение.
Обновлено в 17:10
Хоккей

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

Обновлено в 17:51
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Боевой опыт в Сирии получили около 60% военнослужащих военной полиции

Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

ВАЖНО: На Донбассе произошёл бой, разведчик ЛДНР взят в плен, — штаб ООС

Обновлено в 17:44
Общество

Мавзолей Ленина закрывается на профилактику

Обновлено в 16:12
Политика

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
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Российский футбольный клуб из города Ярославль. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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