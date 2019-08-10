Футбол

«Ротор» выиграл у «Томи» со счетом 1:0Высота 102 09:55

Сегодня волгоградский «Ротор» провел выездную игру в рамках 7 тура Олимп-Первенство ФНЛ 2019-2020. Как сообщает ИА «Высота 102», матч с командой «Томь» прошел в Томске на стадионе «Труд» и завершился со счетом 1:0 в пользу волгоградских футболистов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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