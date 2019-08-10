Футбол
«Ротор» выиграл у «Томи» со счетом 1:0Высота 102 09:55
Сегодня волгоградский «Ротор» провел выездную игру в рамках 7 тура Олимп-Первенство ФНЛ 2019-2020. Как сообщает ИА «Высота 102», матч с командой «Томь» прошел в Томске на стадионе «Труд» и завершился со счетом 1:0 в пользу волгоградских футболистов.
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Волгоградский «Ротор» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград11:06
«Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года
LiveSport.ru08 августа в 20:00
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