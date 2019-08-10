Футбол

«Ротор» вырвал победу у «Томи» и вышел на первое место в ФНЛСоветский спорт 10:07

Томь — Ротор
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
83′
Мухаммад Султонов
Томь с 14-ю очками идет на четвертом месте. В следующем туре Томь на своем поле примет Химки, а Ротор в тот же день сыграет в гостях с Нефтехимиком.
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