Футбол
«Ротор» минимально обыграл «Балтику»Евро-футбол.ру 08:02
Ещё один матч подошел к концу в программе 30-го тура ФНЛ. "Ротор" принимал "Балтику" и открыл счет на 47-й минуте, когда точный удар получился у Мухаммада Султонова. Эта результативная попытка была единственной в игре - 1:0 в пользу "Ротора".
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