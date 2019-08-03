Футбол
Волгоградский «Ротор» выиграл в гостях у «Краснодара-2»Волга-Медиа 13:49
ФНЛ, сегодня
Краснодар, Стадион Академии ФК «Краснодар»
|35′
Камиль Муллин
Как сообщает пресс-служба ФК «Ротор», наши футболисты с минимальным счетом в гостях победили крепкий «Краснодар-2». Единственный гол на 35-й минуте после отличной передачи Игоря Горбунова забил Камиль Муллин.
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