Футбол

Волгоградский «Ротор» выиграл в гостях у «Краснодара-2»Волга-Медиа 13:49

Краснодар-2 — Ротор
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Краснодар, Стадион Академии ФК «Краснодар»
35′
Камиль Муллин
Как сообщает пресс-служба ФК «Ротор», наши футболисты с минимальным счетом в гостях победили крепкий «Краснодар-2». Единственный гол на 35-й минуте после отличной передачи Игоря Горбунова забил Камиль Муллин.
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