Футбол
«Ротор» в гостях вырвал победу у «Томи»: 0-1КП - Волгоград 10:16
Сегодня, 10 августа, в рамках 7-го тура Олимп-Первенство ФНЛ сине-голубые выиграли у ФК "Томь" со счетом 0:1.
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«Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года
LiveSport.ru08 августа в 20:00
Волгоградский «Ротор» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград11:06
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
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