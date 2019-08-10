Сегодня, 10 августа, в рамках 7-го тура Олимп-Первенство ФНЛ сине-голубые выиграли у ФК "Томь" со счетом 0:1.

«Ротор» в гостях вырвал победу у «Томи»: 0-1

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