Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ

Спартак-2 — Ротор
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
Леонид Миронов
52′
63′
Эдуард Булия
Камиль Муллин
Михаил Игнатов
Максим Данилин
66′
67′
Игорь Горбунов
Денис Ткачук
71′
Анзор Саная
Владислав Васильев
Дмитрий Маркитесов
74′
Дмитрий Маркитесов
77′
88′
Анзор Саная
Алексей Евсеев
Никита Бакалюк
Ruslan Litvinov
90′
90′+1′
Мухаммад Султонов
Олег Николаев
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 70-й минуте забил Анзор Саная.
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