Футбол
РИА Новости«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ
Леонид Миронов
|52′
|63′
Эдуард Булия
Камиль Муллин
Михаил Игнатов
Максим Данилин
|66′
|67′
Игорь Горбунов
Денис Ткачук
|71′
Анзор Саная
Владислав Васильев
Дмитрий Маркитесов
|74′
Дмитрий Маркитесов
|77′
|88′
Анзор Саная
Алексей Евсеев
Никита Бакалюк
Ruslan Litvinov
|90′
|90′+1′
Мухаммад Султонов
Олег Николаев
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 70-й минуте забил Анзор Саная.
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В матче со «Спартаком» волгоградский «Ротор» сыграет в синей форме
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 07:53
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