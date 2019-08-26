Футбол
РИА Новости«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 70-й минуте забил Анзор Саная.
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В матче со «Спартаком» волгоградский «Ротор» сыграет в синей форме
ИА Городские вести. Волгоград07:53
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Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
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Происшествия
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Следствие утверждает, что, находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, матрос совершил выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца.
Украина.ру 07:12
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Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян
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Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
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Фонтанка.Ру 09:02
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В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
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Handelsblatt: санкции против «Северного потока - 2» грозят ущербом США
Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока - 2", могут нанести серьезный ущерб для США.
Газета.Ru 23:05
Происшествия
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
РИА Новости 11:24
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Космос
Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду
Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.
Gazeta.SPb 19:10
Космос
«Союз МС-13» успешно перестыковался к модулю МКС
Российский космонавт Александр Скворцов вместе астронавтами NASA и Европейского космического агентства успешно провел перестыковку аппарата «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск», передает ТАСС.
Rambler News Service 02:41
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Пугачева назвала свою преемницу
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ФАН 20:34
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Футбол
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат 19:15
Экономика
Международные интернет-активы Naspers могут быть оценены в $100 млрд
С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до 1,48 трлн рэндов ($96,76 млрд).
Финмаркет 06:08
Общество
В России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
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Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы
Американский сенатор Рон Джонсон не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию.
Российская газета 23:11
Происшествия
Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель
Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
ТАСС 19:46
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Общество
Мошенники пытаются нажиться на подтопленцах Приамурья
Мошенники выманивают деньги якобы на помощь пострадавшим от паводка в Приамурье.
EastRussia 21:38
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Назван победитель премии MTV в номинации «Лушая песня»
Газета.Ru 22:34