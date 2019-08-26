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РИА НовостиРИА Новости«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ

Спартак-2 — Ротор
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
71′
Анзор Саная
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 70-й минуте забил Анзор Саная.
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