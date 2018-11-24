Футбол

«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»
Матч ТВ
09:21

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
Матч ТВ09:21

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Руководство «Ротора» отправило Евдокимова в отставку

Sport24.ru10:36

Главный тренер волгоградского «Ротора» Евдокимов уволен после поражения от «Шинника»

ТАСС09:26

«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Матч ТВ09:21

«Бьём антирекорды»: матч «Ротор» — «Шинник» посмотрели на «Волгоград Арене» 10 346 зрителей

V1.ru08:50

Роберта Евдокимова уволили с поста главного тренера «Ротора»

ИА Городские вести. Волгоград07:49

Александр Никитин: «У „Ротора“ есть все условия, но нет игры»

Волгоградская правда08:32

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку

Sports.ru09:13
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Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ

Обновлено в 10:11
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«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
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«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»

В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
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Президент Примеры: «„Реал“ и Рамос не нарушали антидопинговые правила»

Не сомневаюсь, что «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила.
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Федотов: «Минус семь градусов придают пикантности матчу с „Уфой“»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с "Уфой" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 10:36
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Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

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Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
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Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
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"Урал" выложил в социальные сети видео из раздевалки, на котором видно, как футболисты празднуют сенсационную победу над "Локомотивом", передает "Советский спорт".
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

Обновлено в 08:00
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ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года

Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
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Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
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Футбол

«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
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Футбол

Ближайший матч «Спартака» в РПЛ попал в рейтинг самых интригующих событий выходных по версии британского издания

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» вошел в восьмерку самых интригующих событий выходных.
Обновлено в 07:12
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Советский и российский футболист, футбольный тренер.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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