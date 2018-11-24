Футбол

«Ротор» уступил «Шиннику» 1:3 в последнем матче календарного года
ИА Городские вести. Волгоград
07:15

Ротор — Шинник
1 – 3
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
Олег Николаев
18′
25′
Сергей Самодин
44′
Павел Деобальд
68′
Валерий Цховребов
«Ротор» на «Волгоград Арене» уступил ярославскому «Шиннику», выигрывая по ходу матча. Счет открыл воспитанник местной футбольной школы и любимец волгоградских фанатов Олег Николаев, который на 18-й минуте послал мяч ровно в «девятку».
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