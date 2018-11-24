«Ротор» на «Волгоград Арене» уступил ярославскому «Шиннику», выигрывая по ходу матча. Счет открыл воспитанник местной футбольной школы и любимец волгоградских фанатов Олег Николаев, который на 18-й минуте послал мяч ровно в «девятку».

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