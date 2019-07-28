Футбол

«Ротор» сыграл вничью с «Химками»ИА Городские вести. Волгоград 13:00

Ротор — Химки
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
9′
Аршак Корян
Антон Пискунов
52′
79′
Камран Алиев
Волгоградский «Ротор» сегодня принимал лидера таблицы – подмосковные «Химки». После поражения от «Чертаново» подопечные Павла Могилевского рассчитывали реабилитироваться перед болельщиками и не просто дать бой гостям, но и постараться выиграть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Химки» сыграли вничью с «Ротором» и сохранили за собой 1-е место в ФНЛ

Sport24.ru13:13

Талалаева остановили в Волгограде, Побегалов недоволен судейством

Спорт-Экспресс16:25

«Химки» потеряли первые очки в сезоне. В ФНЛ троевластие

Советский спорт12:57

«Вы наверное следите за играми „Ротора“ и сами всё понимаете»: тренер «Химок» высказался о судействе

V1.ru15:32

«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»

Высота 10212:52

28 июля волгоградский «Ротор» сыграет с подмосковными «Химками»

СоцИнформБюровчера в 06:48

«Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Происшествия

На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника

Обновлено в 08:08
Происшествия

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Футбол

ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти

11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Обновлено в 14:27
Политика

В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.
Обновлено в 12:28
Футбол

Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Происшествия

У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников

Обновлено в 13:16
Политика

На Украине призвали ввести войска в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал Украину ввести войска в Россию.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Спорт

Колумбийский велогонщик Берналь выиграл «Тур де Франс» — 2019

Обновлено в 15:30
Происшествия

Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье

Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.
Обновлено в 15:57
Музыка

«Откосили»: 7 российских знаменитостей, которые не служили в армии

Тимати Известный российский рэпер Тимати в армии не служил.
Обновлено в 14:13
Политика

Родственник Кадырова назначен и.о. мэра Аргуна

Обновлено 26 июля в 17:43
Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Политика

В России прошли военно-морские парады в честь Дня ВМФ

В воскресенье, 28 июля, в России прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Обновлено в 16:17
Политика

NYT узнала о неполном тестировании систем Boeing 737 MAX в США

Система MCAS, которая отвечает за улучшение характеристик манёвренности на Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в США.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек

Обновлено в 01:27
Политика

Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 16:37
Политика

Путин начал погружение на дно Балтики к затонувшей подлодке

Президент России Владимир Путин в батискафе «C-Explorer 3.11» начал погружение на дно Балтики к месту гибели подлодки Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Общество

Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
ещё по теме
Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное