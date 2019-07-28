Футбол
«Ротор» сыграл вничью с «Химками»ИА Городские вести. Волгоград 13:00
|9′
Аршак Корян
Антон Пискунов
|52′
|79′
Камран Алиев
Волгоградский «Ротор» сегодня принимал лидера таблицы – подмосковные «Химки». После поражения от «Чертаново» подопечные Павла Могилевского рассчитывали реабилитироваться перед болельщиками и не просто дать бой гостям, но и постараться выиграть.
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«Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:52
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