Футбол
Волгоградский «Ротор» сыграл с «Химками» вничью – 1:1Волгоградская правда вчера в 14:07
|9′
Аршак Корян
Антон Пискунов
|52′
|79′
Камран Алиев
На «Волгоград Арене» сегодня прошел матч пятого тура чемпионата ФНЛ. На девятой минуте в ворота волгоградцев прилетел мяч, который отправил полузащитник Аршак Корян. Первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года
LiveSport.ru27 июля в 01:52
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В штате Калифорния на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Три пункта временного размещения развернули в Байкальске из-за паводка
Около 400 человек эвакуировали в ночь на понедельник из-за начавшегося после дождей разлива рек Солзан и Харлахта в городе Байкальск Слюдянского района Иркутской области, для них развернули три пункта временного размещения (ПВР), сообщил ТАСС глава города Василий Темгеневский.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье
Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Около тысячи жителей Амурской области эвакуировали из-за паводка
Около тысячи жителей Амурской области эвакуировали из-за паводка.
Обновлено 27 июля в 02:55
Общество
Наркотики в виде головы Трампа нашли на Ибице
Таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица.
Обновлено вчера в 07:57
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Обновлено вчера в 12:13
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку
Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Обновлено вчера в 12:50
Технологии
Людям предложили записывать секс «на будущее»
Компания VR Bangers заявила о запуске программы, которая позволит людям записать секс со своим партнером в виртуальной реальности для хранения на будущее.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Чудо-машина из советской комедии «Операция Ы»
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-супругом Дженнифер Энистон
После расставания с актером Брэдли Купером супермодель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк начала встречаться с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон, актером и сценаристом Джастином Теру.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 05:28
Общество
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
Обновлено вчера в 23:10
Политика
«Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования России
Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Наука
Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем
Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.
Обновлено вчера в 05:11
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина.
Обновлено вчера в 22:54