Футбол

«Ротор» сыграл вничью с «Химками»ИА Городские вести. Волгоград вчера в 13:00

Ротор — Химки
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
9′
Аршак Корян
Антон Пискунов
52′
79′
Камран Алиев
Волгоградский «Ротор» сегодня принимал лидера таблицы – подмосковные «Химки». После поражения от «Чертаново» подопечные Павла Могилевского рассчитывали реабилитироваться перед болельщиками и не просто дать бой гостям, но и постараться выиграть.
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