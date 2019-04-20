Футбол

«Ротор» проиграл «Армавиру» в домашнем матчеМосковский Комсомолец 08:57

В одном из туров первенства ФНЛ волгоградцы сыграли с армавирской командой и проиграли 1:0. На 13-й минуте «Армавир» открыл счет в матче. «Ротор» попытался отыграться и это почти удалось Муллину, Султонову и Санаю, им не хватило совсем немного, чтобы забить в сетку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Армавир» прервал победную серию «Ротора»

Матч ТВ08:02

«Обидно, но жизнь продолжается»: выбившийся в лидеры «Ротор» всухую проиграл ФК-аутсайдеру «Армавир»

V1.ru10:02

«Ротор» прервал беспроигрышную серию в ФНЛ, уступив «Армавиру»

Чемпионат07:53

Волгоградский «Ротор» всухую проиграл «Армавиру» - 0:1

Высота 10207:52

«Ротор» проиграл «Армавиру» и потерпел первое поражение в шести последних матчах

Спорт-Экспресс07:55

ФНЛ. «Ротор» проиграл «Армавиру» и другие матчи 32 тура

Sport.ru05:11

Матч «Ротора» и «Армавира» обслужит судья из Благовещенска

РИАЦ18 апреля в 04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

Обновлено в 02:09
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва

Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.
Обновлено в 08:41
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Политика

Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
Обновлено в 09:44
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Общество

Собянин принял участие в общегородском субботнике

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике и закладке на Никитском бульваре аллеи в честь 100-летия первого московского субботника.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья

Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»

Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Культура

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Названы 10 кроссоверов, которые не подведут на бездорожье

Специалисты популярного зарубежного издания подготовили рейтинг, в котором рассказали о 10 кроссоверах, способных не подвести своего владельца при движении по бездорожью.
Обновлено в 09:10
Происшествия

По факту пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела

В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за неосторожного обращения с огнем после того, как регион охватили пожары.
Обновлено в 09:35
Общество

Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

Обновлено в 10:26
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Энергетика

Топливо на АЗС в Белоруссии с 21 апреля подорожает еще на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 21 апреля вырастут еще на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 10:09
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Обновлено в 08:34
Гаджеты

Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы

Индийское подразделение компании Xiaomi выпустило тизер нового смартфона Redmi Y3.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Свадебная вечеринка в Канаде закончилась травмами для 18 человек

Восемнадцать человек получили травмы во время свадебной вечеринки в Канаде из-за обрушения веранды дома.
Обновлено в 09:37
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное