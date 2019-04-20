Футбол
«Ротор» проиграл «Армавиру» в домашнем матчеМосковский Комсомолец 08:57
В одном из туров первенства ФНЛ волгоградцы сыграли с армавирской командой и проиграли 1:0. На 13-й минуте «Армавир» открыл счет в матче. «Ротор» попытался отыграться и это почти удалось Муллину, Султонову и Санаю, им не хватило совсем немного, чтобы забить в сетку.
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