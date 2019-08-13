Футбол
«Ротор» единолично возглавил первенство ФНЛ, обыграв «Нефтехимик»НовостиВолгограда.ру вчера в 14:35
"Ротор" снова одерживает победу и завершает своё выездное турне без потери очков — три выигрыша в трёх играх. Эта успешная серия и осечки конкурентов помогли волгоградцам единолично занять 1 место турнирной таблицы ФНЛ.
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«Ротор» единолично возглавил ФНЛ, «Спартак-2» потерпел второе поражение в сезоне
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Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
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Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
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Армия и оружие
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Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
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