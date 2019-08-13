Футбол

«Ротор» единолично возглавил первенство ФНЛ, обыграв «Нефтехимик»НовостиВолгограда.ру вчера в 14:35

"Ротор" снова одерживает победу и завершает своё выездное турне без потери очков — три выигрыша в трёх играх. Эта успешная серия и осечки конкурентов помогли волгоградцам единолично занять 1 место турнирной таблицы ФНЛ.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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