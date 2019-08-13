Футбол

«Ротор» победил «Нефтехимик» и вышел в лидеры ФНЛРИА Новости 13:41

Нефтехимик — Ротор
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
44′
Мухаммад Султонов
49′
Анзор Саная
Денис Макаров
80′
Волгоградский "Ротор" победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги и вышел в лидеры турнирной таблицы. Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу волгоградцев, в составе которых отличились Мухаммад Султонов (44-я минута) и Камиль Муллин (49).
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