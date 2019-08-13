"Ротор" набирает 19 очков и выходит на первое место в турнирной таблице, передвигая "Химки" на вторую строчку. Чуть ранее сегодня "Химки" сыграли вничью с "Томью".

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Происшествия Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.

Наука Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.

Политика Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Наука В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.

Политика Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 15 августа, снижаются.

Авто В Москве прошёл фестиваль скорости Russian Vintage Racing В минувшую субботу, 10 августа на аэродроме «Мячково» прошёл фестиваль Russian Vintage Racing.

Политика Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.

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Происшествия Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Футбол Михайличенко возглавит киевское «Динамо» Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.

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Транспорт На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.

Финансы Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году За две недели августа рынок акций США уже дважды показал наиболее серьезное однодневное снижение за год: до 14 августа самая негативная однодневная динамика на фондовом рынке США была отмечена 5 августа на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.

Происшествия Стрелка из Филадельфии задержали В Филадельфии задержан устроивший перестрелку мужчина. По некоторым данным, это местный житель в возрасте 36 лет по имени Морган Хилл.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего А-321 получат страховые выплаты Все пассажиры рейса №178 Москва - Симферополь, который совершил экстренную посадку возле аэропорта Жуковский, были застрахованы в «Альфа страховании» и получат причитающиеся выплаты.