Футбол
«Ротор» победил «Нефтехимик» и возглавил турнирную таблицу ФНЛBobsoccer вчера в 12:55
ФНЛ, вчера
Стадион Нефтехимик
|44′
Мухаммад Султонов
|49′
Камиль Муллин
Денис Макаров
|80′
"Ротор" набирает 19 очков и выходит на первое место в турнирной таблице, передвигая "Химки" на вторую строчку. Чуть ранее сегодня "Химки" сыграли вничью с "Томью".
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