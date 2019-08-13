Футбол

«Ротор» победил «Нефтехимик» и возглавил турнирную таблицу ФНЛBobsoccer вчера в 12:55

Нефтехимик — Ротор
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион Нефтехимик
44′
Мухаммад Султонов
49′
Камиль Муллин
Денис Макаров
80′
"Ротор" набирает 19 очков и выходит на первое место в турнирной таблице, передвигая "Химки" на вторую строчку. Чуть ранее сегодня "Химки" сыграли вничью с "Томью".
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