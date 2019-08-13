Футбол
«Ротор» победил «Нефтехимик» и стал первым в турнирной таблице ФНЛВолга-Медиа вчера в 13:44
ФНЛ, вчера
Стадион Нефтехимик
|44′
Мухаммад Султонов
|49′
Камиль Муллин
Денис Макаров
|80′
В результате постоянное преимущество сине-голубых воплотилось в первый забитый гол, сообщает «Волгоградская правда.ру». Второй тайм также начался с постоянных атак ворот «Нефтехимика» и на 48-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей из Волгограда.
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