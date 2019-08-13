В результате постоянное преимущество сине-голубых воплотилось в первый забитый гол, сообщает «Волгоградская правда.ру». Второй тайм также начался с постоянных атак ворот «Нефтехимика» и на 48-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей из Волгограда.

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