В результате постоянное преимущество сине-голубых воплотилось в первый забитый гол, сообщает «Волгоградская правда.ру». Второй тайм также начался с постоянных атак ворот «Нефтехимика» и на 48-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей из Волгограда.

«Ротор» победил «Нефтехимик» и стал первым в турнирной таблице ФНЛ

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