Футбол

«Ротор» победил «Нефтехимик» и стал первым в турнирной таблице ФНЛВолга-Медиа 13:44

Нефтехимик — Ротор
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
44′
Мухаммад Султонов
49′
Анзор Саная
Денис Макаров
80′
В результате постоянное преимущество сине-голубых воплотилось в первый забитый гол, сообщает «Волгоградская правда.ру». Второй тайм также начался с постоянных атак ворот «Нефтехимика» и на 48-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей из Волгограда.
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