Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера
Чемпионат
11:21

После поражения в матче 1/32 финала Кубка России с «Сызранью-2003» (1:1, пен 3-4), которое произошло 22 августа, Евдокимов попросил руководство клуба об отставке, но игроки встали на его сторону. В итоге специалист сохранил должность главного тренера.
Чемпионат11:21

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«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Чемпионат11:21

Евдокимов уволен с поста главного тренера «Ротора»

Спорт-Экспресс10:38

Главный тренер волгоградского «Ротора» Евдокимов уволен после поражения от «Шинника»

ТАСС09:26

«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Матч ТВ09:21

«Бьём антирекорды»: матч «Ротор» — «Шинник» посмотрели на «Волгоград Арене» 10 366 зрителей

V1.ru08:50

Александр Никитин: «У „Ротора“ есть все условия, но нет игры»

Волгоградская правда08:32

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку

Sports.ru09:13
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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