Футбол
«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера
«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренераЧемпионат11:21
После поражения в матче 1/32 финала Кубка России с «Сызранью-2003» (1:1, пен 3-4), которое произошло 22 августа, Евдокимов попросил руководство клуба об отставке, но игроки встали на его сторону. В итоге специалист сохранил должность главного тренера.
Чемпионат11:21
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