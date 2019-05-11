Футбол
«Ротор» одержал волевую победу в матче с «Тюменью»СоцИнформБюро 07:52
11 мая в Волгограде прошёл матч 36 тура первенства ФНЛ: «Ротор» принимал уже потерявшую прописку в лиге «Тюмень», которая идёт предпоследней в турнирной таблице. Несмотря на пропущенный гол, волгоградцы смогли отыграться по ходу встречи и прервать беспроигрышную серию из 4 матчей.
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