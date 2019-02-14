Футбол

«Ротор» одержал победу над «Пюником» в Кубке ФНЛREGNUM 08:03

Волгоградский «Ротор» одержал победу над ереванским «Пюником» в матче Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит на Кипре. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Камиль Муллин.
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Волгоградский «Ротор» победил «Пюник» в Кубке ФНЛ

Волгоградская правда09:49

«Ротор» обыграл третьего соперника на Кубке ФНЛ

Евро-футбол.ру07:44

«Ротор» обыграл «Пюник» и вышел в плей-офф Кубка ФНЛ с первого места в группе А

Sport24.ru07:49

«Ротор» одержал победу над «Пюником» в Олимп-Кубке ФНЛ

Спорт-Экспресс07:43

«Ротор» обыграл «Пюник» на Кубке ФНЛ

Матч ТВ07:42

«Ротор» одолел армянского «Феникса»

РИАЦ08:24

Волгоградский «Ротор» снова победил на Кипре

Волга-Медиа08:25
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Происшествия

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Политика

Трамп собирается объявить режим ЧП в США

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Спорт

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
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Футбол

«Шахтёр» в меньшинстве добыл ничью в игре против «Айнтрахта»

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Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
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Технологии

Уязвимость «ВКонтакте» оперативно устранена

По информации пресс-службы "ВКонтакте", социальная сеть в течение 20 минут полностью закрыла уязвимость, связанную распространением массовых публикаций идентичных сообщений в сообществах.
Обновлено в 16:03
Политика

В конгрессе потребуют от Госдепа отчитаться за «химические» санкции

Санкции за нарушение свободы судоходства Первая версия DASKA не содержала положений об ограничительных мерах в отношении России за приписываемое ей нарушение свободы судоходства.
Обновлено в 17:14
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
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«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче плей-офф ЛЕ

«Краснодар» и «Байер» разошлись миром в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

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Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
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Происшествия

Путин выразил соболезнования президенту Индии в связи с терактом

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир, подтвердив готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического взаимодействия.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Суд снял арест с имущества Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку, в связи с оплатой им штрафа в размере 130 млн рублей.
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Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

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Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Политика

Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала

Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
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Кремль оценил «кутеж» Дворковича и Ткачева

Ранее по Сети распространилось видео, на котором именно этим занимаются бывшие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и глава протокола правительства Марина Ентальцева.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
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США и Британия обсудили борьбу с «пагубной деятельностью» России

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«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление

Максим Виторган сделал сенсационное заявление.
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Обновлено вчера в 20:18
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В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы

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В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах

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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:50
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Редактор отмечает, что это странно - "обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет", однако "не я его туда выбирал, да, и он там не один".
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Денис Черышев принес победу «Валенсии» над «Селтиком»

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев своими действиями помог своему клубу победить в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".
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Два самолета столкнулись во Внуково

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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Пюник
Армянский футбольный клуб
Армянский футбольный клуб из города Ереван, основанный в 1992 году. В переводе на русский язык Пюник означает «Феникс». Является самым титулованным клубом Армении.
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