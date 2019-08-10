Футбол
«Ротор» обыграл «Томь» и возглавил турнирную таблицу ФНЛСпорт-Экспресс 10:07
"Ротор" одержал победу над "Томью" (1:0) в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ. В составе волгоградцев единственный гол с пенальти на 83 минуте забил Мухаммад Султонов. "Ротор" имеет в активе 16 очков и возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.
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«Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года
LiveSport.ru08 августа в 20:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
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